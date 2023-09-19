Milli aranın ardından Süper Lig'de hasret, hafta sonunda oynanan maçlarla bitti. Şimdi 3 büyük kulübümüz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe için Avrupa heyecanı başlıyor. Aslan, elemeleri geçip adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmıştı. Kara Kartal ve Sarı-Lacivertliler ise Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başarmıştı. 3 temsilcimiz de ilk maçlarına bu hafta çıkıyor.

İKİSİ EVİNDE, BİRİ DEPLASMANDA



Galatasaray, yarın taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayarak Rams Park'ta yıllar sonra Devler Ligi müziğini çaldıracak. Perşembe günü Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Club Brugge deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Nordsjaelland'ı ağırlayacak.

EN İYİSİNE İMZA ATTIK, TARİHE GEÇTİK



Bu sezon ülke puanında adeta destan yazdık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, elemeleri etabında toplam 24 maça çıkarken, 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldık. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA turnuvalarında en iyi eleme etabı performansına imza atarak tarihe geçti.

İLK 10'DA TAMAMLAMAK ÖNEMLİ



UEFA sıralamasında 32 bin 850 puana ulaşarak 9. sıraya kadar tırmandık. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmemiz halinde, 2024-25 sezonunda şampiyon olan takımımız Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.

4 TAKIMIMIZDAN 3'Ü DEVAM EDİYOR



10. sırada bizi takip eden İskoçya'nın 5 takımından 3'ü yola devam ediyor. Bizde ise sadece Adana Demir, Avrupa'ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya'nın da 5 ekibinden 2'si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu hafta Türkiye için sahaya çıkacak. Alınacak puanlar, ilk 10'daki yerimizi garantileme yolunda önemli olacak.

ÜLKE TOPLAM PUAN TAKIM



1) İngiltere 2.250 89.178 8/8

2) İspanya 2.562 75.989 7/8

3) İtalya 2.428 71.712 7/7

4) Almanya 2.500 69.767 7/7

5) Hollanda 3.800 55.100 4/5

6) Fransa 1.750 52.331 6/6

7) Portekiz 3.000 48.316 4/6

8) Belçika 4.000 38.400 5/5

9) TÜRKİYE 6.250 32.850 3/4

10) İskoçya 2.000 31.650 3/5

11) Avusturya 2.200 30.000 3/5

12) İsviçre 2.000 29.775 3/5

13) Sırbistan 1.000 27.375 3/5

14) Danimarka 4.000 26.950 2/4

15) Norveç 3.000 26.625 2/4

UEFA sıralaması 2022-23 dönemi 1-15 arasındaki ülkeler

(Not: 2025-26 sezonu UEFA Kupaları 'na katılım, 2023-24 sezonu sonunda oluşacak sıralama üzerinden yapılacak. 'Takım' başlığı, ülkelerin sezona kaç takımla başladığını ve kaç takımla devam ettiğini gösteriyor.)