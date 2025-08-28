İSTANBUL 29°C / 21°C
28 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Avrupa'da kritik gece! Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir sahne alıyor

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde Türkiye temsilcileri bu akşam kritik maçlara çıkıyor. Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos'a 2-1 yenilen Samsunspor, turu geçmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda. İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in son durumu...

28 Ağustos 2025 Perşembe 08:21
Avrupa'da kritik gece! Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir sahne alıyor
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kaç takımla lig aşamasında yolumuza devam edeceğimiz bu akşam netleşecek. Avrupa Ligi Play-Off etabında öne geçtiği maçta Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden Samsunspor, bu akşam en az 2 fark yakalayıp tur atlamaya çalışacak. Temsilcimiz elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Avrupa Ligi'ne katılma rüyasını gerçekleştiremeyen Beşiktaş ise bu akşam Konferans'ın lig etabına katılabilmek için Lausanne'ı yenmek zorunda. Kartal öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

ŞANSSIZLIĞI KIRMA ZAMANI

Daha önce 1 kez katıldığı Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı başaramayan Siyah-Beyazlı ekibimiz, bu istatistiği değiştirmek için Ole Gunnar Solskjaer'in İsviçre ekiplerine karşı olan şanssızlığını da değiştirmeye çalışacak. Daha önce 4 kez İsviçre ekiplerine rakip olan Norveçli hoca 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kartal'a 1 farklı galibiyet yetecek. Konferans'taki diğer ekibimiz Başakşehir ise İstanbul'da 2-1 kaybettiği Rumen ekibi Craiova'yı en az 2 farklı mağlup etmek zorunda. Ülke puanı için bu gece 3'te 3 bekliyoruz.

