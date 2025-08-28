UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kaç takımla lig aşamasında yolumuza devam edeceğimiz bu akşam netleşecek. Avrupa Ligi Play-Off etabında öne geçtiği maçta Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden Samsunspor, bu akşam en az 2 fark yakalayıp tur atlamaya çalışacak. Temsilcimiz elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Avrupa Ligi'ne katılma rüyasını gerçekleştiremeyen Beşiktaş ise bu akşam Konferans'ın lig etabına katılabilmek için Lausanne'ı yenmek zorunda. Kartal öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

ŞANSSIZLIĞI KIRMA ZAMANI

Daha önce 1 kez katıldığı Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı başaramayan Siyah-Beyazlı ekibimiz, bu istatistiği değiştirmek için Ole Gunnar Solskjaer'in İsviçre ekiplerine karşı olan şanssızlığını da değiştirmeye çalışacak. Daha önce 4 kez İsviçre ekiplerine rakip olan Norveçli hoca 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kartal'a 1 farklı galibiyet yetecek. Konferans'taki diğer ekibimiz Başakşehir ise İstanbul'da 2-1 kaybettiği Rumen ekibi Craiova'yı en az 2 farklı mağlup etmek zorunda. Ülke puanı için bu gece 3'te 3 bekliyoruz.