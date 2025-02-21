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Spor

Avrupa'da kura zamanı! Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht'i kupanın dışına itti. Böylece sarı lacivertlilerin, son 16 turundaki rakibi, bugün çekilecek kura ile belli olacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Avrupa'da kura zamanı! Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ve sonrası için kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

İşte tüm eşleşme olasılıkları

Viktoria Plzen - Lazio / A.Bilbao

Bodo Glimt - Olympiakos / Rangers

Ajax - E.Frankfurt / O.Lyon

AZ Alkmaar - M.United / Tottenham

Real Sociedad - M.United / Tottenham

FCSB - E.Frankfurt / O.Lyon

Roma - Lazio / A.Bilbao

OLYMPIAKOS, GEÇEN SEZONDAN TANIDIK

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzandı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken evinde Twente ile golsüz berabere kaldı.

DİĞER ADAY GLASGOW RANGERS

İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.

Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

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