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Spor

Avrupa'da kura zamanı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli olacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Avrupa'da kura zamanı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
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Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

* FC Midtjylland

* RSC Anderlecht

* Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere

* FC Sheriff Tiraspol / FC Prishtina

BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.

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