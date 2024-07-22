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Spor

Avrupa'da kura zamanı! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları bugün çekilecek. Trabzonspor ve Başakşehir'in 2. ön eleme turunu geçmeleri halinde muhtemel rakipleri belli olacak. İşte detaylar...

22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Avrupa'da kura zamanı! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.

Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.00'te başlayacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde muhtemel rakibi bugün (pazartesi) çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisinin turu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi bugün çekilecek kurayla belirlenecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Trabzonspor'un Ruzomberok'u elemesi halinde muhtemel rakipleri:

AFC Ajax (Hollanda) - FK Vojvodina (Sırbistan)

Molde FK (Norveç) - Silkeborg IF (Danimarka)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - FK Partizan (Sırbistan)

Wisla Krakow (Polonya) or SK Rapid Wien (Avusturya)

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir'in La Fiorita'yu elemesi durumunda muhtemel rakipleri:

St Patrick's Athletic (İrlanda) - FC Vaduz (Liechtenstein)

FK Mlada Boleslav (Cekya) - FK Transinvest (Litvanya)

FC Iberia 1999 Tbilisi (Gürcistan) - FK Partizani (Arnavutluk)

FK Radnicki 1923 (Sırbistan) - FK Mornar (Karadağ)

CS Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan)

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