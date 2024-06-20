Yeni sezonda ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek takımların ön elemelerdeki rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti. Sarı-Lacivertliler, Lugano ile ilk maçını 23-24 Temmuz tarihinde deplasmanda, rövanş maçını ise 30-31 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak. Lugano, geçen sene UEFA Konferans Ligi'nde 2-0'dan dönüp Beşiktaş'ı 3-2 yenmişti. Bu skor Siyah-Beyazlı takımda büyük infiale yol açmıştı.

TS DEPLASMANDA BAŞLAYACAK

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi; Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi oldu. Bordo-Mavili ekip, ilk maçını deplasmanda oynayacak. 2. ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

B.ŞEHİR SAHASINDA OYNAYACAK

Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesinin galibi oldu. Başakşehir ilk maçı 25 Temmuz tarihinde sahasında, rövanş mücadelesini ise 1 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak.