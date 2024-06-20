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Spor

Avrupa'da kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin ilk sınavı Lugano

Gelecek sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımların ön elemelerdeki rakipleri belli oldu. Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Fenerbahçe ilk sınavına Lugano karşısında 23-24 Temmuz tarihinde deplasmanda, rövanş maçına ise 30-31 Temmuz'da Kadıköy'de çıkacak. İşte detaylar...

Akşam20 Haziran 2024 Perşembe 08:55 - Güncelleme:
Avrupa'da kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin ilk sınavı Lugano
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Yeni sezonda ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek takımların ön elemelerdeki rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti. Sarı-Lacivertliler, Lugano ile ilk maçını 23-24 Temmuz tarihinde deplasmanda, rövanş maçını ise 30-31 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak. Lugano, geçen sene UEFA Konferans Ligi'nde 2-0'dan dönüp Beşiktaş'ı 3-2 yenmişti. Bu skor Siyah-Beyazlı takımda büyük infiale yol açmıştı.

TS DEPLASMANDA BAŞLAYACAK

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi; Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi oldu. Bordo-Mavili ekip, ilk maçını deplasmanda oynayacak. 2. ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

B.ŞEHİR SAHASINDA OYNAYACAK

Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesinin galibi oldu. Başakşehir ilk maçı 25 Temmuz tarihinde sahasında, rövanş mücadelesini ise 1 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak.

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