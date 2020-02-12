Avrupa'da penaltı kullanmayan tek lider takım!

Sabah 12.02.2020 13:48 - Güncelleme: 12.02.2020 13:48

Başakşehir karşılaşmasında Geal Clichy'nin elle oynaması sonrası penaltı kararının çıkmamasına Sivasspor camiasından tepkiler yağmıştı. Ligde liderlik koltuğunda oturan ve bu sezon penaltı golü bulunmayan kırmızı-beyazlılar, Avrupa'da da bu alanda bir ilki devam ettiriyor.

Rıza Çalımbay'ın ekibi, tek bir penaltı golü bile atmadan liderliğini sürdürürken, Avrupa'nın 25 ligi içerisinde liderler arasında penaltı atmayan tek takım durumunda bulunuyor. Fransa'dan PSG ve Yunanistan'dan Olympiakos'un 8'er penaltıyla ilk sırada yer aldığı listede, İnter (İtalya), Salzburg (Avusturya), Kızılyıldız (Sırbistan), Slavia Prag (Çekya) ve Kukesi (Arnavutluk) 7'şer penaltı golüyle bu iki ekibi takip etti.

