Süper Lig ekiplerinin Avrupa serüveni netleşti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor mücadele edecek. Diğer temsilcilerimiz Başakşehir ile Beşiktaş ise play-off etabında veda ederek Avrupa kupalarına katılamadı.

Alınan tüm sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki son durumu da belli oldu. İşte sıralama:

1- İNGİLTERE | 95.050

2- İTALYA | 84.659

3- İSPANYA | 78.953

4- ALMANYA | 74. 687

5- FRANSA | 67.961

6- HOLLANDA | 61. 865

7- PORTEKİZ | 54. 491

8- BELÇİKA | 54. 950

9. TÜRKİYE | 43.600

10. ÇEK CUMHURİYETİ | 40.300