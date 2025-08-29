Süper Lig ekiplerinin Avrupa serüveni netleşti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor mücadele edecek. Diğer temsilcilerimiz Başakşehir ile Beşiktaş ise play-off etabında veda ederek Avrupa kupalarına katılamadı.
Alınan tüm sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki son durumu da belli oldu. İşte sıralama:
1- İNGİLTERE | 95.050
2- İTALYA | 84.659
3- İSPANYA | 78.953
4- ALMANYA | 74. 687
5- FRANSA | 67.961
6- HOLLANDA | 61. 865
7- PORTEKİZ | 54. 491
8- BELÇİKA | 54. 950
9. TÜRKİYE | 43.600
10. ÇEK CUMHURİYETİ | 40.300