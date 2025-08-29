İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Avrupa'da play-off süreci tamamlandı! Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi

Bu sezon UEFA kupalarında Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ve Samsunspor Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Başakşehir ve Beşiktaş ise play-off turunda elenerek Avrupa kupalarına veda etti. Türkiye'nin UEFA ülke puanı da belli oldu.

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 08:16 - Güncelleme:
Avrupa'da play-off süreci tamamlandı! Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi
Süper Lig ekiplerinin Avrupa serüveni netleşti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor mücadele edecek. Diğer temsilcilerimiz Başakşehir ile Beşiktaş ise play-off etabında veda ederek Avrupa kupalarına katılamadı.

Alınan tüm sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki son durumu da belli oldu. İşte sıralama:

1- İNGİLTERE | 95.050

2- İTALYA | 84.659

3- İSPANYA | 78.953

4- ALMANYA | 74. 687

5- FRANSA | 67.961

6- HOLLANDA | 61. 865

7- PORTEKİZ | 54. 491

8- BELÇİKA | 54. 950

9. TÜRKİYE | 43.600

10. ÇEK CUMHURİYETİ | 40.300

