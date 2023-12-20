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Spor

Avrupa'da son 10 yılın en iyi takımı Beşiktaş

Bu sezon Avrupa kupalarında istediği performansı veremeyen Beşiktaş, son 10 yılda Avrupa en başarılı Türk takımı oldu.

Sabah20 Aralık 2023 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Avrupa'da son 10 yılın en iyi takımı Beşiktaş
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Son 10 yılda Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımızın sıralamaları ortaya çıktı.

Takımların topladıkları puanlara göre ilk 70'te Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bulunuyor. Açıklanan tabloya göre Galatasaray 64. sırada yer alıyor. 2014/2015 sezonundan 2023/2024 sezonuna kadar olan süreçte sarı-kırmızılı takım, toplamda 54 puan aldı.

Fenerbahçe ise listede 50. sırada bulunuyor. Aynı süre içerisinde sarı-lacivertlilerin 63.5 puanı var.

Avrupa'da son 10 yılın en başarılı Türk takımı ise Beşiktaş oldu. Listede 44. sırada yer alan Beşiktaş, toplamda 74 puan aldı.

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