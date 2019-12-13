İşte Başakşehir'in rakipleri

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Avrupa'da tarih yazan Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son maçların ardındna temsilcimiz Başakşehir son 32 turuna adını yazdırırken, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımla birlikte kura çekimine girecek takımların tamamı netleşti.

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Grubunu lider tamamlayan Başakşehir, kuraya seri başı olarak katılacak ve grupta karşılaştığı Roma'nın dışında grubunu 2. olarak tamamlayan 11 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın biriyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

APOEL

Leverkusen

Cluj

Club Brugge

Kopenhag

E.Frankfurt

Getafe

Olympiakos

Shakhtar Donetsk

Sporting

Alkmaar

Wolverhampton

Wolfsburg

Rangers

Ludororets

SERİ BAŞI OLANLAR

BAŞAKŞEHİR

Ajax

Arsenal

Basel

Benfica

Celtic

Espanyol

Inter

LASK

Malmö

Salzburg

Sevilla

Manchester United

Gent

Braga

Porto

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