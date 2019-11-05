Avrupa’da Türk haftası

TÜRK futbolcular geçtiğimiz hafta Avrupa liglerine damga vurdu. Premier Lig’de boy gösteren ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Everton’ın Tottenham ile oynadığı karşılaşmada 90+7’de skoru 1-0’a taşıyan golü kaydetti. Çağlar Söyüncü ise Leicester City’nin deplasanda Crystal Palace’ı 2-0 yendiği karşımaşmada, takımının ilk golünü atarak galibiyete önemli katkı sağladı ve bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Almanya’da Schalke 04, Augsburg’u 3-2 yenerken, Ozan Kabak skoru 2-2’ye getiren gol atarak takımını ateşledi. İspanya’da Enes Ünal’ın formasını giydiği Real Valladolid, Mallorca’yı 3-0 mağlup ederken, genç oyuncumuz takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.