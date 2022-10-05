Avrupa'da zafer gecesi! Galatasaray Nef, deplasmanda kazandı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibini 92-78 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Nef, birinci periyodunu 29-19 önde bitirdiği maçın ilk yarısını da 51-39 üstün geçti. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyreğini de 74-58 önde bitirdiği müsabakadan 92-78 galip ayrıldı.
Galatasaray Nef, gruptaki ikinci maçını 11 Ekim Salı günü sahasında Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacak.
Türkiye Baketbol Süper Lig'i ilk maçında Andalo Efes ile oynayan sarı kırmızılı takım, mücadeleden 77-68'lik skor ile mağlup ayrılmıştı.