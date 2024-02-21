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Spor

Avrupa'da zirvede! Semih Kılıçsoy fırtına gibi

Bu sezon ligde ve Avrupa'da zor günler geçiren Beşiktaş'ta hiç kuşkusuz en sevindirici gelişme Semih Kılıçsoy'un başarılı performansı. Siyah-beyazlılarda parlayan isim olan genç santrafor, Avrupa'da zirvede yer almayı başardı. İşte detaylar...

Akşam21 Şubat 2024 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Avrupa'da zirvede! Semih Kılıçsoy fırtına gibi
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Gol sorunu yaşayan Beşiktaş'ta bu sezon sahne alan Semih Kılıçsoy, rakamlarıyla Avrupa devlerinin gençlerini de geride bıraktı. 2024 yılında Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 7 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren genç yetenek; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa ve Türkiye'nin en üst seviye liglerinde, 23 yaş altı futbolcuların en golcüsü oldu. Kartal'ın cevheri, ayrıca Süper Lig'de 2024 yılında 7 gol ve 2 asist ile bu dönemde 12 golün 9'una direkt katkı sağlayarak; takımının gollerine en fazla katkı eden oyuncu konumuna erişti.

BONSERVİS BEKLENTİSİ BÜYÜK

Öte yandan Siyah-Beyazlı camia, özkaynağından yetişen 18 yaşındaki futbolcusundan rekor bir bonservis bedeli elde etmeyi hedefliyor. Başta Borussia Dortmund ve Tottenham olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği Semih için yönetim; EURO 2024'te de başarılı performansını devam ettirmesi halinde kapıyı çalan kulüplerden 30 milyon euronun üstünde, Türkiye tarihine geçecek bir rakam talep edecek. Bu sezon 22 resmi karşılaşmaya çıkan yetenekli hücumcu, takımına bin 94 dakikada 9 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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