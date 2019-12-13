14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,785
  • 6,4685
  • 275.554
  • 110832
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den

Deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'na kalan Medipol Başakşehir, aynı zamanda bu sezon Türk takımlarının Avrupa'da oynadığı 24 maçta elde ettiği 4 galibiyetin 3'ünü alan takım oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek yoluna Son 32 Turu'nda devam etmeye hak kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplardan çıkamamasıyla birlikte turuncu-lacivertliler, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak kaldı.
 
Kulüp tarihinde ilk
 
Mönchengladbach’ı mağlup ederek gruptan 10 puanla lider şekilde çıkmayı başaran turuncu-lacivertliler, kulüp tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. İstanbul ekibi, son olarak 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi'nde Ludogorets, Braga ve Hoffenheim'in olduğu C Grubu'nda mücadele etmiş ancak 8 puanla üçüncü sırada kalarak bu defteri kapamıştı.
 
Başakşehir, Avrupa'da ilk defa tur geçme sevincini ise 2016-2017 sezonunda Hırvat ekibi Rijeka'yı saf dışı bırakarak Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nu geçerek yaşamıştı.
 
4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
 
2019-2020 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Bu 4 takım arasında tek başarılı ekip ise Medipol Başakşehir oldu.
 
Söz konusu takımlar, Avrupa'da toplamda 24 maça çıkarak 4 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 3'ü Başakşehir'den geldi. Okan Buruk'un öğrencileri, grubunda Wolfsberger'i iki maçta, Mönchengladbach'ı da Almanya'da yenerek 3 kez galip gelme sevinci yaşadı.
 
Turuncu-lacivertli takım, J Grubu'nda çıktığı 6 müsabakada rakip filelere 7 gol bırakırken, ağlarında ise 9 gol gördü.
 
Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:
 
  Başakşehir
  3 galibiyet
  1 beraberlik
  2 mağlubiyet
  
  Beşiktaş
  1 galibiyet
  5 mağlubiyet
  
  Galatasaray
  2 beraberlik
  4 mağlubiyet
  
  Trabzonspor
  1 beraberlik
  5 mağlubiyet

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni' kararına Bakan Gül'den sert tepki

ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni' kararına Bakan Gül'den sert tepki

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

Gıdada hileye hapis

Gıdada hileye hapis

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi

Greta yerine Trump'ı, Time'a kapak yaptılar!

Greta yerine Trump'ı, Time'a kapak yaptılar!

Güneş paneli fabrikası için ilk adım atıldı

Güneş paneli fabrikası için ilk adım atıldı
 

POPÜLER HABERLER

Mazhar Alanson´dan ödülü alırken itiraf etti! Başkan Erdoğan´la samimi diyalog

Mazhar Alanson´dan ödülü alırken itiraf etti! Başkan Erdoğan´la samimi diyalog

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Ağaçtan, taştan ve birçok atık malzemeden heykel yapıyor, Heykeltıraş çobanın hayali...

Ağaçtan, taştan ve birçok atık malzemeden heykel yapıyor, Heykeltıraş çobanın hayali...

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA