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Spor

Avrupa'daki temsilcilerimizin lig maçları ertelenebilir

Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu eleme maçları öncesinde Hollanda Futbol Federasyonu'nun ligde eleme maçı oynayan takımların maçlarını ertelemesi TFF'yi harekete geçirdi. Federasyon, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını ertelemeyi düşünüyor.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 22:18 - Güncelleme:
Avrupa'daki temsilcilerimizin lig maçları ertelenebilir
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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da oynayacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını ertelemeyi düşünüyor.

Konuyla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "TFF sanırım maçları erteliyor. Twente maçından sonra bir şey oldu sanırım. İnşallah bu söylentiler doğru çıkar ve ertelerler lig maçlarını." dedi.

Erman Toroğlu ise, "Bazı yerlerde dedikodular çıkıyor, ne derece doğru bilmiyorum ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 3-4 yerden duydum. Avrupa'da oynayacak takımların maçlarının tehir edileceği konuşuluyor, Hollanda ve Belçika'daki gibi." yorumunda bulundu.

TFF'nin erteleme kararı alması durumunda, hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçları ileri bir tarihe ertelenecek.

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