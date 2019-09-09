Avrupa'dan Vedat Muric'e 4 dev talip!

Fenerbahçe taraftarının kısa sürede sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Sarı-Lacivertliler yaz transfer sezonunda Vedat Muriç'i adeta Galatasaray'ın elinden kapmıştı.

Uzun süre süren transfer savaşının galibi Fenerbahçe olmuştu. Fenerbahçe, Muriç için Rizespor'a 3.5 milyon Euro'nun yanında 3 de genç futbolcu vermişti. Vedat, Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol attı ve performansıyla alkış topladı.

Yıldız golcü, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de bir gol atarak maçın kahramanı oldu... Çekya zaferinde önemli rol oynayan Vedat'ı Avrupa devleri de takip ettiriyor.

Kosovalı golcüyü izlemek için 4 dev kulübün Çekya maçına temsilci gönderdiği, bu kulüplerin hazırlanacak gözlemci raporlarına göre oyuncuyla ilgili harekete geçebileceği ifade edildi. Sabah'ta yer alan habere göre bu kulüplerin Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio olduğu öğrenildi.

Vedat'ı bu sezon Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar elden çıkarmayı düşünmüyor. Yönetimin, çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcü ile gelecek yıl da çalışmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

'EŞSİZ BİR PIRLANTA'

Çekya maçı sonrası Vedat'a ülkesinden de övgüler yağdı. Kosova basını, "Muriqi eşsiz bir pırlanta gibi ve katkısı her geçen gün artıyor. Ona Zlatan benzetmesi yapılıyor ve o da bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.