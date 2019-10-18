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Avrupalılar deliye döndü

A Milli Takımımız’ı sahada yenemeyen Avrupalılar, Mehmetçik Selamı’nı bahane göstererek linç kampanyası başlattı. Merih Demiral, Cengiz Ünder, Cenk Şahin, Veli Kavlak ve Ozan Kabak hedef gösterildi. Belçikalılar da 9 yaşındaki çocukların asker selamına soruşturma açtı.

  • Star Spor
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A MİLLİ Takımımız’ın başarıları karşısında çaresiz kalan ve futbolcularımızın asker selamını bahane gösteren Avrupalılar hazımsızlıklarından ne yapacaklarını bilmez hale geldi. İtalya’da Juventuslu taraftarlar, takımın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral’ın kulüp ile olan sözleşmesini feshetmek için kampanya başlattı.

ROMA OYUNLARA GELMEDİ

Benzer bir kampanya da Cengiz Ünder için bazı çevrelerce başlatıldı. Ancak Romalı yöneticiler böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı. Almanya’da St. Pauli kulübü asker selamı veren Enver Cenk Şahin’in sözleşmesini skandal bir kararla feshetti. Almanya Futbol Federasyonu kulüpleri uyararak bu haftaki maçlarda Türk oyuncuların asker selamı verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Schalke 04 Kulübü, Ozan Kabak’ı asker selamı konusunda ikaz ettiklerini açıkladı. Bir dönem Avusturya Milli Takımı’nda oynayan Veli Kavlak, Barış Pınarı Harekatı paylaşımı yaptığı gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkartılması için sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Belçika’da ise Beringen Türkgücü’nün 9 yaşındaki oyuncularına asker selamı verdikleri için inanılmaz bir kararla soruşturma açıldı.

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