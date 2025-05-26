Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar belli oldu

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şampiyonlar belli olurken Napoli ve Inter'in rekabet ettiği Serie A'da mutlu sona ulaşan takım, son haftada belirlendi.



Ligin 38. ve son haftasında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.



Ligde puanını 82'ye çıkartarak sezonu zirvede tamamlayan Napoli, Serie A'da 4. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.



Şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar taşıyan Inter ise deplasmanda Como'yu 2-0 yenmesine rağmen sezonu Napoli'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da sezonu 5 gol ve 6 asistle tamamladı.

Ligin son haftasında Venezia'yı 3-2 yenen Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, takımının maçtaki ilk golünü attı.

Kenan Yıldız, ligde forma giydiği 35 maçta 7 gol, 5 asistle oynadı.



Roma, deplasmanda Torino'yu 2-0 yenerken Lazio ise konuk ettiği Lecce'ye 1-0 mağlup oldu.

Son haftadaki dördüncülük yarışını 70 puanla Juventus kazanarak son Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Roma, 69 puanla ligi beşinci sırada tamamladı.



ŞAMPİYON BARCELONA, LİGİ GALİBİYETLE TAMAMLADI

LaLiga'da bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, son haftada deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi.

Ligi 2. sırada tamamlayan Real Madrid ise sahasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Real Sociedad karşısında maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

Arda, bu sezon LaLiga'da Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı 28 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

Ligde Barcelona 88, Real Madrid 84, Atletico Madrid 76, Athletic Bilbao ve Villarreal 70 puanla ilk 5'te sıralanarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.



PREMİER LİG'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Premier Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, son hafta maçında sahasında Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Arsenal, deplasmanda Southampton'ı 2-1, Manchester City de konuk olduğu Fulham'ı 2-0 yendi.



Premier Lig'de sezonu 84 puanla şampiyon tamamlayan Liverpool'un yanı sıra Arsenal (74), Manchester City (71), Chelsea (69), Newcastle United (66) ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.



BUNDESLİGA'DA ŞAMPİYON BAYERN MÜNİH

Geçen hafta tamamlanan Almanya Bundesliga'da 2024-2025 sezonu şampiyonu Bayern Münih oldu.

Ligde Bayern Münih 82, Bayer Leverkusen 69, Eintracht Frankfurt 60 ve Borussia Dortmund 57 puanla ilk 4'te yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.



LİGUE 1'DE ŞAMPİYON PSG

Geçen hafta tamamlanan Fransa Ligue 1'de 2024-2025 sezonu şampiyonu PSG oldu.

PSG 84, Marsilya 65 ve Monaco 61 puanla sezonu tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Nice, 60 puan ve averajla Lille'in önünde 4. sırayı alarak Şampiyonlar Ligi için eleme oynama hakkı elde etti.