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Spor

Avrupa'nın büyük liglerini geride bıraktık! En fazla faul yapan ülkeyiz

Avrupa'da oynanan liglerde en fazla faul yapılan maçlar Süper Lig'de oynanıyor. Süper Lig'de bir takım maç başına ortalama 12,57 faul yapıyor. İşte detaylar...

Akşam28 Ocak 2025 Salı 09:10 - Güncelleme:
Avrupa'nın büyük liglerini geride bıraktık! En fazla faul yapan ülkeyiz
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu hafta oynadığı maçlarda toplam 74 faul yapıldı. Galatasaray Konya müsabakasında 33 faul gerçekleşti. Konyaspor 18, Galatasaray ise 15 faul yaptı. Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada ise toplam 41 faul kaydedildi. Göztepe, 26 faul yaparak oyunu durdurdu; Fenerbahçe'nin faul sayısı ise 15'te kaldı. Bu zorlu karşılaşma uzatmalarla birlikte 102 dakika oynandı. Topun oyunda kalma süresi ise 47 dakika 3 saniye oldu.

EN AZ FAUL ALMANYA'DA

Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere'de zirve mücadelesi veren ilk iki takımın bu hafta oynadığı maçlarda yapılan faul sayıları ise oldukça ilginç... Fransa'da PSG ve Marsilya'nın son müsabakalarında 47 faul yapıldı. İspanya'da Real Madrid ve Atletico Madrid karşılaşmalarında 47 faul gerçekleşti. İtalya'da zirve mücadelesi veren Napoli ve İnter'in maçlarında 49 faul oldu. İngiltere'de ise Liverpool ve Arsenal maçlarında 51 faul kaydedildi. Almanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih ve Bayer Leverkusen maçlarında 42 faul yapıldı.

ORTALAMADA DA BUNDESLİGA ÖNDE

Avrupa'nın önde gelen 6 ligindeki takımların maç başı faul ortalamalarına baktığımızda ise zirvede Süper Lig yer alıyor. Süper Lig'de her takım maç başına ortalama 12,57 faul yapıyor. İspanya ve İtalya'da bu sayı 12,42. Fransa'da ise takımlar ortalama 12,11 faul yapıyor. İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımların maç başı faul ortalaması ise 11,08. En az faul ortalamasına sahip ülke ise Almanya... Bundesliga'da karşılaşma başı 10,84 faul ortalaması yakalanmış durumda.

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