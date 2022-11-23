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Spor

Avrupa'nın dev kulüpleri Antalya'da

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, İngiltere ve İsrail'den futbol kulüpleri kamp için Antalya'ya gelecek.

DHA23 Kasım 2022 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
Avrupa'nın dev kulüpleri Antalya'da
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Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda liglere verilen arada büyük kulüplerin tercihi Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi oldu. Kamp çalışmaları yapmak üzere Türkiye'deki Süper Lig takımlarının yanı sıra İtalya, Almanya, İngiltere ve İsrail'den futbol kulüpleri Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otellerde kamp çalışmaları yapacak. Belek'te, futbol takımlarının kamp süreci 25 Kasım'da başlayıp 20 Aralık'a kadar devam edecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere'den Hull City takımı ilk defa geleceği Türkiye'deki kampını Belek'te yapacak. Yine İngiltere'den Crystal Palace ekibi de kamp için Belek'i tercih etti. İtalya'dan Napoli ve UC Sampdoria takımlarının yanında daha önce olduğu gibi Almanya'dan FC Schalke 04 ve İsrail'den Maccabi Tel Aviv takımları da bu yıl tercihlerini Belek'ten yana kullandı.

Süper Lig takımlarından Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor ve Sivasspor da kamp çalışmaları için Belek'e gelecek.

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