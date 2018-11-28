Avrupa'nın dev kulüpleri Ozan Kabak için Moskova'ya scout yolluyor
Daha 18'inde Galatasaray'ın değişmezleri arasına giren Ozan, Lokomotiv Moskova maçında da scoutlar tarfından takip edilecek.
Serie A takımlarından İnter'in Ozan Kabak'a olan ilgisi artarak sürüyor. İngiliz devleri de radarda. Geçtiğimiz günlerde de Ada basınından Guardian, Manchester United'ın Ozan Kabak'ı izlediğini yazmıştı. İtalya basınına yansıyan haberlerde, İngiliz devi Manchester City’nin Ozan’ı izletmeye başladığı iddia edildi.
Avrupa’daki birçok dev kulübün scoutunun 18 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği, Inter için en ciddi rakibin Manchester City olduğu aktarıldı. Potansiyel ve gelecek olarak 17 milyon euro değer biçilen Ozan için City’nin ayrı bir planı daha olduğu kaydedildi. Sevilla, Roma ve B.Dortmund scoutları da izliyor. Galatasaray ise oyuncuya yeni sözleşme önerip serbest kalma maddesini 30 milyon euro olarak belirleyecek
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