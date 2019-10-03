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Avrupa'nın dev scoutları Galatasaraylı yıldızları beğendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - PSG mücadelesini takip eden scoutlar, Luyindama ve Marcao'yu izlemeye geldi ama...

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Türk Telekom Stadı’nda PSG’e karşı iyi mücadele etmesine karşın sahadan 1-0 yenilgiyle ayrılan Galatasaray’da Luyindama ve Marcao’yu izlemeye gelen scout ekiplerinin Kongolu stoperin yanı sıra Muslera’yı da bir hayli beğendikleri ortaya çıktı.
 
LUYİNDAMA Dİ MARİA'YI SAHADAN SİLDİ
 
İki Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 gol yiyen, Club Brugge - PSG karşılaşmalarında mükemmel bir performans ortaya koyan Fernando Muslera’nın alkış topladığı öğrenilirken, tecrübeli kalecinin İcardi, Sarabia, Di Maria ve Mbappe’nin girdiği net gol pozisyonlarında maçın kopmasına izin vermemesi Galatasaray camiasını da memnun etti. Mariano, Nagatomo ve Marcao’nun oynadığı kötü futbol karşısında Luyindama’yla birlikte ön plana çıkan 33 yaşındaki kaptan, kendisini takip eden izleme ekiplerini mest ederken, Arjantinli yıldız Di Maria karşısında bir tane ikili mücadele kaybetmeyen Kongolu defansın sergilediği oyun ayrıca beğenildi.
 
İngiliz ekiplerinin göz hapsinde olan Luyindama ve Muslera’nın Real Madrid maçlarında da takip edileceği belirtilirken, iki futbolcunun zaman kaybetmeden Gençlerbirliği deplasmanına konsantre oldukları ifade edildi.
 

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