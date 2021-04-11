Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'yi izliyor

Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplam 6 kulüp bu iki oyuncu için yarınki Gaziantep maçına scout gönderme kararı aldı.
A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bu sezon birçok maçta Fener'i kurtaran isim olan Altay için Ajax, Crystal Palace, Newcastle United ve Aston Villa temsilci gönderecek.
Attila Szalai'yi izlemek için ise Napoli ve Lazio temsilcilerini gönderiyor. Pelkas ve Ozan Tufan ile birlikte Fenerbahçe'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.
Macaristan basını Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelebileceğini iddia ediyor.
Takvim