Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'yi izliyor

11 Nisan 2021 Pazar 10:00 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 10:00

Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplam 6 kulüp bu iki oyuncu için yarınki Gaziantep maçına scout gönderme kararı aldı.

YÜKSELEN DEĞER ALTAY BAYINDIR

A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bu sezon birçok maçta Fener'i kurtaran isim olan Altay için Ajax, Crystal Palace, Newcastle United ve Aston Villa temsilci gönderecek.

ATTİLA SZALAİ TAM İSABET

Attila Szalai'yi izlemek için ise Napoli ve Lazio temsilcilerini gönderiyor. Pelkas ve Ozan Tufan ile birlikte Fenerbahçe'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.

SZALAI İÇİN REKOR TEKLİF GELEBİLİR

Macaristan basını Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelebileceğini iddia ediyor.

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