Sarı-kırmızılı kulübün sezon başı Napoli'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen devlerin iştahını kabartmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı forma altında yeniden yükselişe geçen Nijeryalı forvete Paris Saint Germain, Manchester United ve Chelsea açık şekilde talip. Her ne kadar Galatasaray cephesi ve Osimhen devre arası ayrılığın olmayacağını belirtse de İngiliz ve İtalyan basınından çarpıcı haberler geliyor.

Aslan'ın tapusunu almak istediği oyuncu için Footnational adlı sitede, "PSG, Osimhen'in indirimli ayrılma maddesinden yararlanarak gelecek yaz için büyük bir anlaşma yapabilir" denildi. Calcionapoli'deki haberde ise "Manchester United bu transferi bitirebilir ancak bu tamamen oyuncunun ikna olmasına bağlı" ifadeleri kullanıldı. Son olarak Ada basını, Chelsea'nin Osimhen olmazsa alternatif olasınından çarpıcı haberler geliyor.