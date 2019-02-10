Avrupa'nın devleri Yusuf ve Abdülkadir'i izlemeye geliyor
Galatasaray - Trabzonspor maçına scout akını olacak.
Gelen bilgilere göre Bordo-Mavililerin iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya’dan 10 farklı takımın gözlemcisi Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.
(Güneş)
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