Avrupa'nın devleri Yusuf ve Abdülkadir'i izlemeye geliyor

Gelen bilgilere göre Bordo-Mavililerin iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya’dan 10 farklı takımın gözlemcisi Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.

(Güneş)