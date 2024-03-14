Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor.

Comparisonator'a göre; Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon rakip ceza sahasına en fazla isabetli pas veren oyuncular (90 dakika başına) sıralamasında Tadic 5.75 ile 2. sırada.

EN TEPEDE DI MARIA VAR

Listenin ilk sırasında Benfica'nın Arjantinli yıldızı Angel Di Maria yer alıyor. Di Maria, 6.24 ortalama ile mücadele ediyor.

BU SEZON NE YAPTI?

35 yaşındaki Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maçta forma giyerken 13 gol ve 11 asiste imza attı.