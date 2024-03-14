İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2024 Perşembe / 5 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1248
  • EURO
    35,314
  • ALTIN
    2239.57
  • BIST100
    8910.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa'nın devlerini solladı! Dusan Tadic'in tek rakibi Di Maria
Spor

Avrupa'nın devlerini solladı! Dusan Tadic'in tek rakibi Di Maria

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic elde ettiği istatistiklerle dikkat çekti. Başarılı futbolcu, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon rakip ceza sahasına en fazla isabetli pas veren oyuncular listesinde ikinci sıraya yerleşti. İşte o istatistikler...

14 Mart 2024 Perşembe 09:00 - Güncelleme:
Avrupa'nın devlerini solladı! Dusan Tadic'in tek rakibi Di Maria
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor.

Comparisonator'a göre; Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon rakip ceza sahasına en fazla isabetli pas veren oyuncular (90 dakika başına) sıralamasında Tadic 5.75 ile 2. sırada.

EN TEPEDE DI MARIA VAR

Listenin ilk sırasında Benfica'nın Arjantinli yıldızı Angel Di Maria yer alıyor. Di Maria, 6.24 ortalama ile mücadele ediyor.

BU SEZON NE YAPTI?

35 yaşındaki Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maçta forma giyerken 13 gol ve 11 asiste imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.