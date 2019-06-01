Avrupa'nın en büyüğü Liverpool
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool, Tottenham'ı Salah ve Origi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nin sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool, Tottenham'ı Salah ve Origi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nin sahibi oldu.
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