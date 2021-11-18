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Spor

Avrupa'nın en yaşlısı Süper Lig

Süper Lig, 27,78 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi konumunda.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:18
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UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye'ye ait.

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, toplamda 30 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,78 oldu.

TÜRKİYE'NİN TAKİPÇİLERİ YUNANİSTAN VE KIBRIS RUM KESİMİ

Türkiye'yi 27,38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor.

Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor.

En yaşlı lig klasmanının üçüncü sırasındaysa Kıbrıs Rum Kesimi var. Rum liginde forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,91.

EN GENÇ FUTBOLCULAR DANİMARKA, HOLLANDA VE AVUSTURYA'DA

Avrupa'nın en genç futbolcuları Danimarka'da top koşturuyor. Kuzey Avrupa ülkesinde 12 takımlı ligin yaş ortalaması 24,18.

Hollanda ligi, 24,35'lik oranla Avrupa'nın en genç ikinci ligi olurken, 24,38'lik ortalamaya sahip Avusturya ligi klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.

MAJÖR LİGLERİN EN YAŞLISI LA LİGA, EN GENCİ LİGUE 1

Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde İspanya La Liga, en yaşlı lig pozisyonunda bulunuyor. La Liga'da top koşturan futbolcuların yaş ortalaması 26,71.

İtalya Serie A'nın 26,23, İngiltere Premier Lig'in 25,91 ve Almanya Bundesliga'nın 25,5'lik yaş ortalaması var.

Fransa Ligue 1 ise 25,07'lik ortalamayla majör liglerin en genci olarak dikkati çekiyor.

İLK 20 ÜLKEDEKİ LİGLERİN YAŞ ORTALAMALARI

UEFA klasmanındaki ilk 20 ülke ve liglerdeki yaş ortalamaları şöyle:

AVRUPA LİGLERİ YAŞ ORTALAMASI
SIRAÜLKEORT
1Türkiye27,78
2Yunanistan27,38
3Kıbrıs Rum Kesimi26,91
4İspanya26,71
5İtalya26,23
6İskoçya 26,18
7Çekya25,98
8İngiltere25,91
9Rusya25,71
10Almanya25,5
11Portekiz 25,22
12Fransa 25,07
13Belçika24,93
14Sırbistan24,88
15Ukrayna24,82
16İsviçre 24,81
17Hırvatistan 24,43
18Avusturya24,38
19Hollanda 24,35
20Danimarka 24,18

SÜPER LİG'İN EN GENÇ TAKIMI YENİ MALATYASPOR

Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25,88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda yer alıyor.

En genç takım sıralamasında ikinci sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması 26,04.

"Dört büyükler"den Fenerbahçe 26,84'lük değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise 27,57'lik ortalamayla mücadele etti.

Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30,18'lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.

Süper Lig ekiplerinde bu sezon forma giyen oyuncuların yaş ortalaması şöyle:

SÜPER LİG YAŞ ORTALAMASI
SIRATAKIMYAŞ
1Yeni Malatyaspor25,88
2Galatasaray26,04
3Göztepe26,35
4Fenerbahçe26,84
5Trabzonspor27
6Konyaspor27,41
7Giresunspor27,45
8Beşiktaş27,57
9Hatayspor27,62
10Adana Demirspor27,95
11Fatih Karagümrük28
12Antalyaspor28
13Gaziantep FK28,04
14Kasımpaşa28,23
15Çaykur Rizespor28,36
16Kayserispor28,44
17Altay28,61
18Alanyaspor28,71
19Başakşehir28,95
20Sivasspor30,18

SÜPER LİG'DE GENÇLER AZINLIKTA

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada, 25 yaşından küçük futbolcuların oynama oranı yüzde 19,7'de kaldı.

Ligdeki 20 takım, 25 yaşın altındaki oyunculara toplamda 46 bin 663 dakika şans tanıdı.

Yaşı 25 ve üzerinde olan futbolcularsa toplamda 190 bin 168 dakika forma giyerek, yüzde 80,3'lük oynama oranına ulaştı.

25 YAŞINDAN KÜÇÜK FUTBOLCULARA EN FAZLA SÜREN EKİP FENERBAHÇE

Fenerbahçe, 5 bin 781 dakikayla 25 yaşından küçük futbolculara en fazla süre veren takım konumunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu oyuncuların oynama oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe'yi 5 bin 577 dakikayla Galatasaray takip ederken, üçüncü sıradaki Göztepe'nin 25 yaşına gelmemiş futbolculara verdiği süre 3 bin 969 dakika.

Genç oyunculara (25 yaş altı) sadece 152 dakika süre veren Kayserispor, bu kategoride son sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 25 yaş altı ve 25 yaş üzerindeki oyuncuların oynama süreleri/oranları şöyle:

TAKIMLAROYNAMA SÜRESİ
25 YAŞ ALTI25 YAŞ VE ÜSTÜ
Fenerbahçe5781 dk - %49 6026 dk - % 51
Galatasaray5577 dk - % 47,1 6272 dk. - % 52,9
Göztepe3969 dk - % 33,67836 dk - % 66,4
Yeni Malatyaspor3581 dk - % 30,28265 dk - % 69,8
Antalyaspor3432 dk - % 28,98448 dk - % 71,1
Alanyaspor2733 dk - % 23,29061 dk - % 76,8
Konyaspor2463 dk - %20,79417 dk - % 79,3
Adana Demirspor2360 dk - % 19,99506 dk - % 80,1
Beşiktaş2272 dk - % 19,29562 dk - % 80,8
Başakşehir2269 dk - % 19,19611 dk - % 80,9
Trabzonspor2160 dk - % 18,39621 dk - % 81,7
Hatayspor2036 dk - % 17,19844 dk - % 82,9
Fatih Karagümrük1886 dk - % 15,99958 dk - % 84,1
Altay1387 dk - % 11,710460 dk - % 88,3
Giresunspor1364 dk - % 11,510463 dk - % 88,5
Çaykur Rizespor1164 dk - % 9,910634 dk - % 90,1
Gaziantep FK952 dk - % 810879 dk - % 92
Kasımpaşa841 dk - % 7,111036 dk - % 92,9
Sivasspor284 dk - % 2,411544 dk - % 97,6
Kayserispor152 dk - % 1,311725 dk - % 98,7
TOPLAM46663 dk - % 19,7190168 dk - % 80,3

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