Avrupa'nın en yaşlısı Süper Lig

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:18

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye'ye ait.

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, toplamda 30 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,78 oldu.



TÜRKİYE'NİN TAKİPÇİLERİ YUNANİSTAN VE KIBRIS RUM KESİMİ

Türkiye'yi 27,38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor.

Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor.

En yaşlı lig klasmanının üçüncü sırasındaysa Kıbrıs Rum Kesimi var. Rum liginde forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,91.

EN GENÇ FUTBOLCULAR DANİMARKA, HOLLANDA VE AVUSTURYA'DA

Avrupa'nın en genç futbolcuları Danimarka'da top koşturuyor. Kuzey Avrupa ülkesinde 12 takımlı ligin yaş ortalaması 24,18.

Hollanda ligi, 24,35'lik oranla Avrupa'nın en genç ikinci ligi olurken, 24,38'lik ortalamaya sahip Avusturya ligi klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.



MAJÖR LİGLERİN EN YAŞLISI LA LİGA, EN GENCİ LİGUE 1

Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde İspanya La Liga, en yaşlı lig pozisyonunda bulunuyor. La Liga'da top koşturan futbolcuların yaş ortalaması 26,71.

İtalya Serie A'nın 26,23, İngiltere Premier Lig'in 25,91 ve Almanya Bundesliga'nın 25,5'lik yaş ortalaması var.

Fransa Ligue 1 ise 25,07'lik ortalamayla majör liglerin en genci olarak dikkati çekiyor.

İLK 20 ÜLKEDEKİ LİGLERİN YAŞ ORTALAMALARI

UEFA klasmanındaki ilk 20 ülke ve liglerdeki yaş ortalamaları şöyle:

AVRUPA LİGLERİ YAŞ ORTALAMASI SIRA ÜLKE ORT 1 Türkiye 27,78 2 Yunanistan 27,38 3 Kıbrıs Rum Kesimi 26,91 4 İspanya 26,71 5 İtalya 26,23 6 İskoçya 26,18 7 Çekya 25,98 8 İngiltere 25,91 9 Rusya 25,71 10 Almanya 25,5 11 Portekiz 25,22 12 Fransa 25,07 13 Belçika 24,93 14 Sırbistan 24,88 15 Ukrayna 24,82 16 İsviçre 24,81 17 Hırvatistan 24,43 18 Avusturya 24,38 19 Hollanda 24,35 20 Danimarka 24,18

SÜPER LİG'İN EN GENÇ TAKIMI YENİ MALATYASPOR

Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25,88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda yer alıyor.

En genç takım sıralamasında ikinci sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması 26,04.

"Dört büyükler"den Fenerbahçe 26,84'lük değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise 27,57'lik ortalamayla mücadele etti.

Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30,18'lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.

Süper Lig ekiplerinde bu sezon forma giyen oyuncuların yaş ortalaması şöyle:

SÜPER LİG YAŞ ORTALAMASI SIRA TAKIM YAŞ 1 Yeni Malatyaspor 25,88 2 Galatasaray 26,04 3 Göztepe 26,35 4 Fenerbahçe 26,84 5 Trabzonspor 27 6 Konyaspor 27,41 7 Giresunspor 27,45 8 Beşiktaş 27,57 9 Hatayspor 27,62 10 Adana Demirspor 27,95 11 Fatih Karagümrük 28 12 Antalyaspor 28 13 Gaziantep FK 28,04 14 Kasımpaşa 28,23 15 Çaykur Rizespor 28,36 16 Kayserispor 28,44 17 Altay 28,61 18 Alanyaspor 28,71 19 Başakşehir 28,95 20 Sivasspor 30,18

SÜPER LİG'DE GENÇLER AZINLIKTA

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada, 25 yaşından küçük futbolcuların oynama oranı yüzde 19,7'de kaldı.

Ligdeki 20 takım, 25 yaşın altındaki oyunculara toplamda 46 bin 663 dakika şans tanıdı.

Yaşı 25 ve üzerinde olan futbolcularsa toplamda 190 bin 168 dakika forma giyerek, yüzde 80,3'lük oynama oranına ulaştı.

25 YAŞINDAN KÜÇÜK FUTBOLCULARA EN FAZLA SÜREN EKİP FENERBAHÇE

Fenerbahçe, 5 bin 781 dakikayla 25 yaşından küçük futbolculara en fazla süre veren takım konumunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu oyuncuların oynama oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe'yi 5 bin 577 dakikayla Galatasaray takip ederken, üçüncü sıradaki Göztepe'nin 25 yaşına gelmemiş futbolculara verdiği süre 3 bin 969 dakika.

Genç oyunculara (25 yaş altı) sadece 152 dakika süre veren Kayserispor, bu kategoride son sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 25 yaş altı ve 25 yaş üzerindeki oyuncuların oynama süreleri/oranları şöyle: