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Spor

Avrupa'nın futbolcu fabrikası Fenerbahçe!

Fenerbahçe son dönemlerde kadrosuna kattığı yıldızların yanı sıra sattığı oyuncular ve bonservis bedelleri ile de dillerden düşmüyor. 'Al, parlat, sat' taktiğinde ustalaşan sarı lacivertliler son yıllarda 7 futbolcusunu önemli bonservis bedelleriyle gönderip 103.8 milyon euro kazanç elde etti.

Sabah24 Ağustos 2023 Perşembe 12:03 - Güncelleme:
Avrupa'nın futbolcu fabrikası Fenerbahçe!
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Fenerbahçe, başarılı scouting transferleri ve oyuncuları geliştirip parlatmasıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

2020 yılında Vedat Muriqi'i 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya veren sarı-lacivertli kulüp, Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro, Kim Min-Jae'yi de 18.5 milyon Euro'ya Napoli'ye gönderdi.

Simon Kjaer, 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla, Attila Szalai ise 12.3 milyon Euro bedelle Hoffenheim'ın yolunu tuttu.

FERDİ VE İSMAİL'E DE TEKLİFLER VAR

Arda Güler'in 20 milyon Euro bonservisle Real Madrid'e transfer olması büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı 7 milyon Euro'ya Manchester United'a göndererek bir kez daha şapkadan tavşan çıkardı.

Toplamda 102.5 milyon Euro'yu kasasına koyan Kanarya, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için de teklifler alıyor. Ferdi'yle Ajax ve Napoli, İsmail'le Bayer Leverkusen ciddi bir şekilde ilgileniyor

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