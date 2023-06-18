Avrupa'nın gözü Nicolo Zaniolo'nun üstünde

2022/23 sezonunu şampiyon tamamlayan Sezonu Galatasaray'da, ara transfer döneminde Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Oynadığı futbolla Avrupa devlerini peşinden koşturan Zaniolo için çılgın teklifler geldi.

FORMADA REKOR KIRILDI

Galatasaray'ın 4 Haziran'da forma rekoru kırdığı ortaya çıktı. Bir günde 3 bin 450 ile en fazla forma satışı yapan sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe derbisinin oynandığı ve yine şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı 4 Haziran Pazar günü kendisine ait rekoru çok yukarılara çektiği belirlendi. Yeni sezon formalarının satışa çıktığı günde ise 20 bin 370 forma satıldığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların bir günde 27 milyon liralık satış gerçekleştirdiği belirtildi.

BÜYÜK GELİR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'den 130 milyon TL'nin üzerinde bir geliri kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa da en az 630 milyon TL gelir elde edecek. Böylece toplamda 760 milyon TL gelir elde edecek. Buna Şampiyonlar Ligi puan primleri ve o gün satılacak biletler, formalar, ağırlama paketleri gibi ek yan gelirler ise dahil değil.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GELDİ

Nicolo Zaniolo, Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon euro bedelle transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun bir sonraki satışından Roma'ya yüzde 20 pay verileceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

OKAN BURUK: ZANIOLO UMARIM KALIR AMA...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sky Sport'ta yayınlanan "Calciomercato l'Originale" adlı programda Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Zaniolo performansıyla ilgili olarak "Derbide Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadı ve iki gol attı. İlk zamanlarında oynamadı ama çok çalıştı ve gelecek sezon için hazır" ifadelerini kullandı.

Buruk, İtalyan oyuncunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı hakkında ise "Umarım kalır ama bilemiyorum" diye konuştu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması ile bu sezon toplam 11 resmi karşılaşmada forma giydi. İtalyan futbolcu söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 1 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

ÇILGIN TEKLİFLER

Milliyet'te yer alan habere göre; Tottenham ve Bournemouth, İtalya Milli Takımı kampında bulunan Nicolo Zaniolo için yaptıkları teklifleri 30 milyon euroya kadar çıkardı. Juventus'un ise teklifini son olarak 20 milyon euroya yükselttiği ancak Çizme ekibinin planlarında takas formülünün olduğu da aktarılıyor. Cim-Bom, Zaniolo'yu satması halinde transfer rekoru kırmayı planlıyor.

İtalya Milli Takımı'na da çağrılan ve son olarak İspanya maçında sahanın en iyisi olarak dikkat çeken Nicolo Zaniolo'nun ayrılma olasılığının yükselmesiyle Galatasaray'ın golcü arayışları da hız kazandı.