Beşiktaş forması altında gösterdiği harika performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin transfer listesinde bulunuyor. Napoli'nin radarında olan 18 yaşındaki golcü ile aynı ligin devi Juventus da ilgilenmeye başladı. Bu iki kulübün yanı sıra Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Sporting Lizbon, Arsenal, Benfica, Tottenham ve Aston Villa da genç yeteneği yakından takip ediyor.

Siyah-Beyazlı Yönetim, 2028 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan oyuncusu için gelen tüm teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak. Şu ana kadar U19 Milli Takımı'nda forma giyen Semih Kılıçsoy için A Milli Takım kapılarının da açılacağı öğrenildi. 22-26 Mart'ta Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Kılıçsoy'un çağrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Genç oyuncunun EURO 2024 kadrosunda da yerini alması bekleniyor. Bu sezon yıldızı parlayan 18 yaşındaki futbolcu, çıktığı 25 maçta 10 gol atıp 2 de asist yaptı. Semih Kılıçsoy'un güncel piyasa değeri ise 550 bin euro.