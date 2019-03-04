Avrupa'nın iki siyah-beyaz yenilmezi

Serie A'da en yakın rakibinin 16 puan önünde yer alan Juventus, Cristiano Ronaldo önderliğinde iyi performansına devam ediyor. Yunanistan Süper Lig'inde Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK fırtınası da devam ediyor. 2 sezondur gösterdiği performansla alkış alan PAOK, geçen sene ligin ikinci bitirdi. Bu sezon ligde henüz mağlupbiyet almayan Siyah-Beyazlı ekip bu sezon ise şampiyonluğun en büyük adayı.

NAMAĞLUP İKİ LİDER JUVE VE PAOK

Avrupa liglerinde iki takım yoluna namağlup olarak devam ediyor. 26 haftası geride kalan İtalya Serie A'da Juventus 23 galibiyet, 3 beraberlikle zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonunda en yakın takipçisi Napoli'nin konuğu olan Juventus deplasmandan 2-1'lik galibiyetle dönerek rakibiyle arasındaki puan farkını 16 puana çıkarttı. İtalya'da ligin en çok gol atan takımı olan Juventus, rakip ağları 55 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı kalesinde gördüğü 16 golle de Avrupa liglerinde lider durumunda olan takımlar arasında en az gol yiyen 3'üncü takım oldu. İtalya'da son 7 seneyi şampiyon olarak tamamlayan Torino ekibinde sezon başında takıma dahil olan süper yıldız Cristiano Ronalda 20 gol, 10 asist ile takımı sırtlıyor.

AVRUPA'NIN KALESİNDE EN AZ GOL GÖREN TAKIMI PAOK

Yunanistan Süper Lig'inde en yakın rakibin 10 puan önünde bulunan PAOK, bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. Ligde oynadığı 23 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik alan PAOK, yediği 11 golle de Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımı. Siyah-Beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ne ise topladığı 3 puanla son sırada veda etti.

BUNDESLıGA'DA YARIŞ KIZIŞTI

24 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, lider Borussia Dortmund ile puanlarını eşitledi. Borussia Dortmund, son 5 haftada 4 kez puan kaybedince, rahat şampiyon olurlar denilen ligde, rakibine yakaladı. Bayern Münih, ise son 12 haftada aldığı 11 galibiyet, 1 beraberlikle koptuğu yarışa 24'üncü haftada tekrardan dahil oldu. Lider Dortmund, attığı 58 golle ligin en çok gol atan ekibi olurken, ligin en gol yiyen takımları kalelerinde gördükleri 27 golle Dortmund ve Bayern Münih oldu.

PREMıER LİG'DE MANCHESTER CITY ÖNE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, liderliği kaybetti. Ligin 29'uncu haftasında derbi maçta Everton'un konuğu olan Liverpool, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Rakibinin hata yaptığı haftada Bournemouth'u 1-0 ile geçen Manchester City, rakibinin 1 puan önüne geçti. Atığı 76 golle Premier Lig'in en çok gol atan ekibi olan City, kalesinde ise 20 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı ise kalesinde 15 gol gören Liverpool oldu. Klopp'un takımı bu Everton deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlikle bu sezon ligde 3'üncü kez bir maçta fileleri havalandıramadı.

LA LIGA'DA AVANTAJ BARÇA'DA

Barcelona, LaLiga'nın 26'ncı haftasında El-Clasico'da aldığı galibiyetle liderliğini perçinledi. Rakitic'in golüyle rakibi deplasmanda 1-0 mağlup eden Barcelona'nın namağlup serisi de 14 maç çıktı. Attığı 66 golle açık ara ligin en fazla gol atan takımı olan Barcelona, yediği 25 golle de Atletico Madrid'in ardından en az gol yiyen ikinci takımı durumunda. Bordo-mavili ekipte, Lionel Messi 25 golle takımın en skorer ismi. Arjantinli yıldız ayrıca yaptığı 15 asistle de bu kategoride de ilk sırada yer alıyor.

PSG, ŞAMPİYONLUK İÇİN GÜN SAYIYOR

Fransa Lig 1'de bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Lille'nin 17 puan önünde olan Paris Saint Germain, ligde şampiyonluk için gün sayıyor. Ligde oynadığı 26 maçta sadece bir kez mağlup olan PSG, bu mağlubiyetini de Lyon deplasmanında aldı. Ligin en çok gol atan (79) ve en az gol yiyen (15) takımı olan PSG, aynı zamanda hedefleri arasında yer alan Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Ligin son haftalarında yıldız futbolcuları Neymar ve Cavani'den faydalanamayan PSG'de sahneye çıkan Kylian Mbappe son 5 maçta fileleri 6 kez havalandırdı. Mbabppe ayrıca attığı 24 golle de gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor. Paris ekibi, ayrıca attığı 79 golle de Avrupa liglerinde lider durumda olan takımların en golcüsü oldu.

PORTEKİZ'DE PORTO - BENFICA YARIŞI SÜRÜYOR

Portekiz Premier Lig'inde Benfica, 24'üncü haftada liderliği devraldı. Ligin 24'üncü haftasında deplasmanda Porto'nun konuğu olan Benfica 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti. 24'üncü hafta öncesinde rakibinin 1 puan gerisinde yer alan Benfica zorlu deplasmandan lider olarak döndü. 66 golle ligin en çok gol bulan takımı olan Benfica, kalesinde ise 21 gol gördü. Porteki Premier Ligi'nin gol krallığı listesinde ise attığı 15 golle Benfica'dan Haris Seferovic var.