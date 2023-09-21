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Spor

Avrupa'nın zirvesinde Fenerbahçeli yıldızlar var!

Fenerbahçe'nin iki yıldız ismi Edin Dzeko ile Dusan Tadic şu ana kadar takıma olan gol katkıları ile kendi yaş kategorilerinde Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. İşte detaylar...

Takvim21 Eylül 2023 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Avrupa'nın zirvesinde Fenerbahçeli yıldızlar var!
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Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en önemli ayaklarından olan Boşnak forvet Edin Dzeko ve Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

ZİRVENİN ÜST SIRASINDA

37 yaşındaki Dzeko, Avrupa'nın 15 büyük ligindeki 36 yaş üstü futbolcular dikkate alındığında 8 maçta kaydettiği 6 gol 5 asistle dikkat çekiyor.

Tecrübeli futbolcu, 11 gole yaptığı katkıyla kendi yaş grubu arasındaki futbolcuların bulunduğu listede zirvede yer almayı başardı. Dzeko'yu Straga'nın 36 yaşındaki forveti Besart İbraimi 8 maçta yaptığı 7 gol, 1 asistlik katkı ile takip ediyor.

TADIC DE ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin bir başka usta ayağı 34 yaşındaki Dusan Tadic ise 10 maçta yaptığı 4 gol, 2 asistlik istatistikle dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu skora yaptığı 6 gollük katıkı ile 34 yaş üstü futbolcular arasında ilk sırada yer aldı.

Tecrübeli futbolcuyu ise 4 maçta yaptığı 1 gol, 2 asistlik istatistikle Sivasspor'dan da hatırladığımız ve şuan Pogon forması giyen 35 yaşındaki Kamil Grosicki takip ediyor.

EN ÖNEMLİ KOZLAR

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko ve 34 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic takıma verdikyeri katkı ve tecrübeleriyle Sarı-Laciverliler'in hücum yollarındaki en önemli gol kozlarından ikisi konumunda.

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