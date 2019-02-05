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Avrupa’ya Başakşehir damgası

Ligde G.Saray’ın 8 puan önünde lider olan Boz Baykuşlar, Avrupa’nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. 20 maçta sadece 10 gol yiyen Başakşehir’i Liverpool ve PSG takip ediyor.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım oldu. Geride kalan 20 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gören Turuncu-Lacivertliler, 0,5’lik gol yeme ortalamasını yakaladı ve zirvede yer aldı. Başakşehir’e bu alanda en yakın takım İngiltere’de 29 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool. Premier Lig ekibi, geride kalan 25 maçta kalesinde 15 gol gördü ve 0,6’lık gol yeme ortalamasına sahip oldu. Fransa Ligi’ni son yıllarda domine eden Paris Saint-Germain de bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor. İspanya’da Atletico Madrid, Almanya’da M’Gladbach ve Leipzig, İtalya’da ise Juventus en az gol yi

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