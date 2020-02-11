Avrupa'ya damga vuran Türkler

11.02.2020 00:18 - Güncelleme: 11.02.2020 00:19

TÜRKİYE’DEN son dönemde Avrupa’ya futbolcu ihracaatı da ciddi şekilde yükseldi. Avrupa’da 20 ligde top koşturan toplam 59 oyuncunun piyasa değeri 327 milyon euro (2 milyar 145 milyon TL). Avrupa’da Rusya, Ukrayna, Portekiz ve İsrail liglerinde Türk oyuncu bulunmuyor. Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can gibi Türk olan ancak Türk pasaportu bulunmayan oyuncular da bu listeye dahil. Türk olmayan ancak Türk pasaportu taşıyan Hagi’nin oğlu Ianis Hagi de 59 kişilik listenin içinde yer alıyor. Arda Turan kulüp bulamadığı için Barcelona’nın oyuncusu olarak kayıtlarda yer alıyor. Almanya 1. Ligi, 14 Türk oyuncuyla ilk sırada. Bu ligi 7 oyuncuyla Hollanda takip ediyor. İtalya’da da 5 Türk oyuncu var. Ayrıca daha önce Milli Takım’da da oynayan Colin Kazım Richards ise şu anda Meskisa’da Pachuca forması giyiyor. 32 yaşındaki Ersan Gülüm ise Avustralya’da Western United’tan devre arasında Antalyaspor’a transfer oldu. Türk pasaportlu oyuncular arasında 40 milyon euroluk piyasa değeriyle ilk sırada Çağlar Söyüncü var. Türk pasaportu olmayan Türkler arasında ise en pahalı isim 50 milyon euro ile M.City’de top koşturan İlkay Gündoğan.

BUNDESLİGA (ALMANYA)

KEREM DEMİRBAY (B.Leverkusen): Doğ./Yaş: 03.07.1993 (26), Almanya Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2024, Pozisyon: Merkez orta saha, Piyasa değeri: 30,00 mil. €

OZAN KABAK (Schalke 04): Doğ./Yaş: 25.03.2000 (19), Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2024, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 22,00 mil. €

SUAT SERDAR (Schalke 04): Doğ./Yaş: 11.04.1997 (22), Almanya Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: Merkez orta saha, Piyasa değeri: 20,00 mil. €

AHMED KUTUCU (Schalke 04): Doğ./Yaş: 01.03.2000 (19), Türkiye Almanya, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: Santrafor, Piyasa değeri: 6,00 mil. €

ŞAHVERDİ ÇETİN (Eintracht Frankfurt): Doğ./Yaş: 28.09.2000 (19), Almanya Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Önlibero, Piyasa değeri: 200 Bin €

MUHAMMED KİPRİT (Hertha Berlin): Doğ./Yaş: 09.07.1999 (20), Türkiye Almanya, Sözleşme sonu 30.06.2021, Pozisyon: Santrafor, Piyasa değeri: 400 Bin €

ÖMER TOPRAK (Werder Bremen): Doğ./Yaş: 21.07.1989 (30), Türkiye Almanya, Güncel takım: Werder Bremen, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 4,50 mil. €

EMRE CAN (Dortmund): Doğ./Yaş: 12.01.1994 (26), Almanya Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: Önlibero, Piyasa değeri: 30,00 mil. €

NURİ ŞAHİN (Werder Bremen): Doğ./Yaş: 05.09.1988 (31), Türkiye Almanya, Güncel takım: Werder Bremen, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Önlibero, Piyasa değeri: 2,50 mil. €

AHMET GÜRLEYEN (Mainz 05): Doğ./Yaş: 26.04.1999 (20), Almanya Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 400 Bin €

LEVİN ÖZTUNALI: (Mainz 05): Doğ./Yaş: 15.03.1996 (23), Almanya Türkiye, Güncel takım: Mainz 05, Sözleşme sonu 30.06.2021, Pozisyon: Orta saha sağ, Piyasa değeri: 3,50 mil. €

KAAN AYHAN (F.Düsseldorf): Doğ./Yaş: 10.11.1994 (25), Türkiye Almanya, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 9,00 mil. €

KENAN KARAMAN (Fortuna Düsseldorf): Doğ./Yaş: 05.03.1994 (25), Türkiye Almanya, Sözleşme sonu 30.06.2021, Pozisyon: Sol Kanat, Piyasa değeri: 2,50 mil. €

YUNUS MALLI (U.Berlin): Doğ./Yaş: 24.02.1992 (27), Türkiye Almanya, Sözleşme sonu 30.06.2020 Pozisyon: On Numara, Piyasa değeri: 3,50 mil. €

AVUSTURYA LİGİ (BUNDESLİGA)

CANER CAVLAN (Austria Wien): Doğ./Yaş: 05.02.1992 (27), Hollanda Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: Sol Bek, Piyasa değeri: 600 Bin €

SİNAN BAKIŞ (FC Admira Wacker Mödling): Doğ./Yaş: 22.04.1994 (25), Türkiye Almanya, Sözleşme sonu, Pozisyon: Santrafor, Piyasa değeri: 800 Bin €

BERKAY DABANLI (SC Rheindorf Altach): Doğ./Yaş: 27.06.1990 (29), Almanya Türkiye, Sözleşme sonu, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 100 Bin €

PREMİER LİG (İNGİLTERE)

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ(Leicester City) Doğ./Yaş: 23.05.1996 (23) Türkiye Sözleşme sonu: 30.06.2023 Pozisyon: Stoper Piyasa değeri: 40.00 mil. €

MESUT ÖZİL (Arsenal) Doğ./Yaş 15.10.1988 (31) Almanya Sözleşme sonu: 30.06.2021 Pozisyon: On Numara Piyasa değeri: 22.00 mil. €

CENK TOSUN (Crystal Palace): Doğ./Yaş: 07.06.1991 (28), Türkiye Almanya, Sözleşme sonu 31.05.2020, Pozisyon: Santrafor, Piyasa değeri: 15,00 mil. €

İLKAY GÜNDOĞAN (Manchester City): Doğ./Yaş: 24.10.1990 (29) Almanya, Sözleşme sonu 30.06.2023, Pozisyon: Orta saha, Piyasa değeri: 50,00 mil. €

LA LİGA (İSPANYA)

ARDA TURAN (Barcelona): Doğ./Yaş: 30.01.1987 (32), Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Sol Kanat, Piyasa değeri: 800 Bin €

OKAY YOKUŞLU (Celta Vigo): Doğ./Yaş: 09.03.1994 (25), Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2023, Pozisyon: Önlibero, Piyasa değeri: 7,50 mil. €

ENES ÜNAL (Real Valladolid CF): Doğ./Yaş: 10.05.1997 (22), Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Santrafor, Piyasa değeri: 4,00 mil. €

İSMAİL KÖYBAŞI (Granada): Doğ./Yaş: 10.07.1989 (30), Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Sol Bek, Piyasa değeri: 400 Bin €

SERİE A (İTALYA LİGİ)

MERİH DEMİRAL(Juventus) Doğ./Yaş: 05.03.1998 (21) Türkiye Sözleşme sonu: 30.06.2024 Pozisyon: Stoper Piyasa değeri: 20.00 mil. €

HAKAN ÇALHANOĞLU (Milan): Doğ./Yaş: 08.02.1994 (25), Türkiye Almanya, Sözleşme sonu 30.06.2021, Pozisyon: Sol Kanat, Piyasa değeri: 18,00 mil. €

MERT ÇETİN (Roma): Doğ./Yaş: 01.01.1997 (23), Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2024, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 2,00 mil. €

CENGİZ ÜNDER (Roma): Doğ./Yaş: 14.07.1997 (22), Türkiye, Sözleşme 30.06.2023, Pozisyon: Sağ Kanat, Piyasa değeri: 35,00 mil. €

KORAY GÜNTER (Hellas Verona): Doğ./Yaş: 16.08.1994 (25), Almanya Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 1,50 mil. €

LİGUE 1 (FRANSA LİGİ)

ZEKİ ÇELİK (Lille) Doğ./Yaş 17.02.1997 (22) Türkiye Sözleşme sonu: 30.06.2023 Pozisyon: Sağ Bek Piyasa değeri: 20.00 mil. €

YUSUF YAZICI (Lille) Doğ./Yaş 29.01.1997 (22) Türkiye Sözleşme sonu: 30.06.2024 Pozisyon: On Numara Piyasa değeri: 16.00 mil. €

METEHAN GÜÇLÜ (Rennes) Doğ./Yaş: 02.04.1999 (20), Türkiye Fransa, Sözleşme sonu 30.06.2023, Pozisyon: Santrafor, Piyasa değeri: 500 Bin €

JUPILER PRO LEAGUE (BELÇİKA)

SİNAN BOLAT (Royal Antwerp FC): Doğ./Yaş: 03.09.1988 (31), Türkiye Belcika, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Kaleci, Piyasa değeri: 3,00 mil. €

HASAN ÖZKAN (KV Oostende): Doğ./Yaş: 14.11.1997 (22), Türkiye Belcika, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Önlibero, Piyasa değeri: 150 Bin €

ONUR KAYA (KV Mechelen): Doğ./Yaş: 20.04.1986 (33), Belcika Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2021, Pozisyon: On Numara, Piyasa değeri: 650 Bin €

EREDİVİSİE (HOLLANDA)

OĞUZHAN ÖZYAKUP (Feyenoord): Doğ./Yaş: 23.09.1992 (27), Türkiye Hollanda, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Orta saha, P.Değeri: 2,20 mil. €

ORKUN KÖKÇÜ (Feyenoord): Doğ./Yaş: 29.12.2000 (19), Türkiye Hollanda, Sözleşme sonu 30.06.2023, Pozisyon: On Numara, Piyasa değeri: 7,00 mil. €

ÖZGÜR AKTAŞ (Vitesse Arnhem): Doğ./Yaş: 27.01.1997 (22), Hollanda Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2020, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 50 Bin €

GÖRKEM SAĞLAM (Willem II): Doğ./Yaş: 11.04.1998 (21), Almanya Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: On Numara, Piyasa değeri: 300 Bin €

MUSTAFA SAYMAK (PEC Zwolle): Doğ./Yaş: 11.02.1993 (26), Hollanda Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: 10 Numara, Piyasa değeri: 900 Bin €

ADNAN UĞUR (Fortuna Sittard): Doğ./Yaş: 28.06.2001 (18), Belcika Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: Merkez orta saha, Piyasa değeri: 150 Bin €

FERHAT GÖRGÜLÜ (FC Emmen): Doğ./Yaş: 28.10.1991 (28), Hollanda Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2021, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 50 Bin €

SUPER LEAGUE 1 (Yunanistan Ligi)

EMRE MOR (Olimpiakos): Doğ./Yaş: 24.07.1997 (22), Türkiye Danimarka, Sözleşme sonu 31.05.2020 Pozisyon: Sağ Kanat, Piyasa değeri: 1,50 mil. €

İSVİÇRE SÜPER LİGİ

ERAY CÖMERT (FC Basel 1893): Doğ./Yaş: 04.02.1998 (21), Isviçre Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2022, Pozisyon: Stoper, Piyasa değeri: 2,50 mil. €

VAROL TASAR (Servette FC): Doğ./Yaş: 04.10.1996 (23), Almanya Türkiye, Sözleşme sonu 30.06.2021, Pozisyon: Sağ Kanat, Piyasa değeri: 1 mil. €