Avustralya Açık Elemeleri'nde Çağla Büyükakçay tur atladı

DHA 10 Ocak 2021 Pazar 18:50 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 18:50

1 saat 33 dakika süren karşılaşmanın ilk setinde 4-2 geriye düşen Büyükakçay, üst üste 4 oyunu kazanarak ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette de etkili mücadelesini sürdüren Büyükakçay, ilk servislerinden yüzde 54 ile puan çıkardığı maçın sonunda 2020 Avustralya Açık gençler şampiyonu Kasintseva’yı 6-4 ve 6-4 ile yenerek ikinci tura yükseldi. 3 turdan oluşan Avustralya Açık Elemeleri'nin 2'nci turunda Büyükakçay, 4 numaralı seri başı Alman tenisçi Anna-Lena Friedsam'ı 6-2, 6-7 ve 6-4 ile yenen Hırvat Ana Konjuh ile karşılaşacak.