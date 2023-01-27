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Spor

Avustralya Açık'ın finalistleri belli oldu!

Avustralya Açık tek erkekler yarı final maçında dünya 5 numarası Sırp raket Novak Djokovic, Tommy Paul'u setlerde 3-0 mağlup ederek finalde Stefanos Tsitsipas'ın rakibi oldu.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ın finalistleri belli oldu!
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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu. Tek erkekler dünya sıralamasında 5 numarada bulunan Novak Djokovic, yarı final turunda Rod Laver Arena'da Birleşik Amerikalı raket Tommy Paul ile karşı karşıya geldi. Paul'u 7-5, 6-1, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, bu sonuçla tek erkekler finalinde Yunan raket Stefanos Tsitsipas'ın rakibi oldu.

Grand slamlerde 22, Avustralya Açık'ta 10. zaferine çok yakın

Djokovic, daha önce Fransa Açık'ta 2, Amerika Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve Avustralya Açık'ta da 9 olmak üzere grand slam turnuvalarda toplam 21 kez zafere ulaştı. Başarılı sporcu, Avustralya Açık'ta oynadığı 9 finalin hepsini kazanarak da önemli bir başarıya imza attı. Finalde Tsitsipas ile karşılaşacak olan dünya 5 numarası, Yunan tenisçiyi geçmesi halinde 22. grand slam zaferini elde ederek, Rafael Nadal ile şampiyonluk sayısını eşitlemiş olacak.

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