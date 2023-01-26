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Spor

Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka - Elena Rybakina finali

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Elena Rybakina'nın finaldeki rakibi oldu.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka - Elena Rybakina finali
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlardaki günün ikinci yarı final mücadelesinde Belaruslu Sabalenka ile dünya 45 numarası Polonyalı Magda Linette karşılaştı.

Sabalenka, grand slam turnuvalarında ilk kez 3. turun ötesine geçen Linette'e karşı müsabakaya servis kırdırarak başlasa da sonrasında güçlü vuruşlarıyla oyuna hükmetti. Bir saat 33 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Belaruslu raket, 4. kez yarı final oynadığı grand slam turnuvalarında kariyerinin ilk finaline yükseldi.

Geçen yılın Wimbledon şampiyonu Kazak tenisçi Rybakina (22 numaralı seribaşı) ile Sabalenka arasındaki Avustralya Açık tek kadınlar final maçı, 28 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

12. GÜN PROGRAMI

Turnuvanın 12. gününde yarın, tek erkekler yarı final maçları oynanacak.

Yarı final maçlarında Rus Karen Khachanov (18) ile Yunan Stefanos Tsitsipas (3) ve Sırp Novak Djokovic (4) ile dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul karşılaşacak.

  • Aryna Sabalenka
  • Elena Rybakina
  • Avustralya Açık

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