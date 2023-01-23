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Spor

Avustralya Açık'ta Caroline Garcia'dan erken veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 4 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia, 4. turda elendi.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Caroline Garcia'dan erken veda
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın, 8. gün sabah seansı maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda, dördüncü tur aşaması, dört maçla sona erdi. Dünya 45 numarası Polonyalı Magda Linette, 4 numaralı seribaşı Fransız Garcia'yı 1 saat 57 dakika süren mücadelenin ardından 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek sürprize imza attı.

Çinli Shuai Zhang'ı 2-0 (6-0 ve 6-4) mağlup eden 30 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, kariyerinin en iyi grand slam performansına bu turnuvada imza atan Linette ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise 12 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'i 7-5 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçti.

Dünya 64 numarası Hırvat Donna Vekic, 17 yaşındaki Çek Linda Fruhvirtova'yı 6-2, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

RUBLEV ZORLANMASINA RAĞMEN ÇEYREK FİNALDE

Tek erkekler dördüncü turunda ise 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev, iki kez maç puanı çevirdiği ve 3 saat 37 dakika süren çekişmeli mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'u 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti.

Turnuvadaki en iyi derecesine ikinci kez ulaşan Rus tenisçi, Novak Djokovic-Alex de Minaur maçını kazanan tarafla çeyrek finalde eşleşecek.

Bu turnuvaya ilk kez katılan dünya 89 numarası 20 yaşındaki ABD'li Ben Shelton ise vatandaşı J.J. Wolf'u 5 set sonunda 3-2 (6-7, 6-2, 6-7, 7-6, 6-2) yenerek adını son 8 tenisçi arasına yazdırdı.

  • Caroline Garcia
  • Avustralya Açık
  • Magda Linette

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