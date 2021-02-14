İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2021 Pazar / 3 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0386
  • EURO
    8,529
  • ALTIN
    412.063
  • BIST100
    1538.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avustralya Açık'ta Dominic Thiem sürprizi!
Spor

Avustralya Açık'ta Dominic Thiem sürprizi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Naomi Osaka ve Serena Williams çeyrek finale yükseldi, erkeklerde Dominic Thiem elendi.

AA14 Şubat 2021 Pazar 10:48 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 10:48
ABONE OL

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 7. gün sabah seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda 2019 şampiyonu 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, dördüncü tur maçında 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza'yı 4-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.

Japon tenisçi Osaka, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı ve dünya sıralamasının 71. basamağındaki Tayvanlı Hsieh Su-wei ile eşleşti.

WİLLİAMS, SABALENKA'YI ELEDİ

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams, 7 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile karşılaştı.

Mücadeleyi 6-4, 2-6 ve 6-4'lük setlerde 2-1 kazanan ABD'li Williams, tur atlayan isim oldu.

Williams, çeyrek finalde Iga Swiatek-Simona Halep eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

THİEM, DÖRDÜNCÜ TURDA VEDA ETTİ

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, dördüncü turda 18 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov ile karşı karşıya geldi.

Dimitrov, geçen yılın finalisti Thiem karşısında 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlere 3-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Bulgar tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 114. sırasındaki Rus Aslan Karatsev ile mücadele edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.