Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu

28 Ocak 2022 Cuma 08:16 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 08:16

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu. Turnuvanın 11. gününde dün ilk yarı final maçında Ashleigh Barty ile Madison Keys karşı karşıya geldi. Kendi evinde oynayan Avustralyalı raket Barty mücadeleden 6-1 ve 6-3'lük iki setle 2-0 galip ayrıldı. Son Wimbledon şampiyonu olan 25 yaşındaki Barty, Melbourne'de ise zafere daha önce hiç ulaşamamıştı.

Günün diğer yarı finalinde ise ABD'li Danielle Collins ile Polonyalı Iga Swiatek karşı karşıya geldi. Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Swiatek, rakibine 6-4 ve 6-1'lik setlerle yenilerek elendi. 28 yaşındaki Collins böylece kariyerinin ilk tekler grand slam finaline yükseldi.

Asleigh Barty ile Danielle Collins'i karşı karşıya getirecek olan Avustralya Açık tek kadınlar finali yarın oynanacak. Turnuvada heyecan bugünse, tek erkekler yarı finalleriyle devam edecek.