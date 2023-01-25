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Spor

Avustralya Açık'ta iki yarı finalist belli oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ve Polonyalı Magda Linette, yarı finale çıktı.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta iki yarı finalist belli oldu
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı.

Dünya klasmanının 45. sırasındaki Linette, 30 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşısında bir saat 27 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 kazanarak son 4 arasına kaldı.

Sabalenka ise bir saat 49 dakika süren maçta dünya 64 numarası Hırvat Donna Vekic'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Linette'in rakibi oldu.

İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

  • Aryna Sabalenka
  • Magda Linette
  • Avustralya Açık Tenis Turnuvası

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