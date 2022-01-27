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Spor

Avustralya Açık'ta kadınlarda finalin adı belli oldu

Avusturalya Açık'ta Danielle Collins, Iga Swiatek'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek finalde Ashleigh Barty'nin rakibi oldu.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 15:02 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:02
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finaline yükselen ikinci sporcu, ABD'li Danielle Collins oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı finalinde dünya 7 numarası Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 27. basamağındaki Collins karşılaştı.

Toplam 1 saat 18 dakika süren maçta Collins, setleri 6-4 ve 6-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

ABD'li tenisçi finalde dünya bir numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşacak. Barty, Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set vermeden finale çıktı.

Avustralya Açık'ta 1980'den bu yana finale yükselen ilk ev sahibi kadın tenisçi konumundaki Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi sporcu olabilmek için de finalde ter dökecek.

  • Avusturalya Açık
  • Danielle Collins
  • Ashleigh Barty

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