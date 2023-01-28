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Spor

Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon belli oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

IHA28 Ocak 2023 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon belli oldu
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Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Melbourne'de bulunan Rod Laver Arena'da tek kadınlar dünya 5 numarası Aryna Sabalenka, Kazak tenisçi Elena Rybakina ile finalde kozlarını paylaştı. 2 saat 28 dakika süren müsabakada ilk seti Rybakina 6-4 kazanırken, ikinci sette Sabalenka 6-3'lük üstünlük sağladı. Son sette ise Sabalenka etkili oyununu son ana kadar sürdürerek, 6-4 ile Rybakina'yı toplamda 2-1 mağlup etmiş oldu.

SABALENKA'NIN İLK GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

Rus tenisçi Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. 24 yaşındaki raket, bu sonuçla grand slam turnuvalardaki ilk zaferine ulaştı. Daha önce 2021 yılında Wimbledon ve Amerika Açık'ta yarı final oynayan Sabalenka, 2022 Amerika Açık'ta da yarı finalde turnuvaya veda etmişti. Sabalenka, 2023 Avustralya Açık'ta şampiyon olarak grand Slamlerdeki ilk zaferine ulaşmayı başarmış oldu.

  • Avustralya Açık
  • Elena Rybakina
  • Aryna Sabalenka

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