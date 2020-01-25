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Spor

Avustralya Açık'ta Nadal ve Thiem, 4. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, 4. tura yükseldi.

25.01.2020  11:37 - Güncelleme: 25.01.2020  11:37

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 6. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

33 yaşındaki Nadal, dünya klasmanında 30. sırada yer alan vatandaşı Pablo Carreno Busta'yı 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Kariyerinde 19 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 4. turda Nick Kyrgios-Karen Khachanov maçının galibiyle karşılaşacak.

5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, üçüncü tur mücadelesinde ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 6-4, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yendi. Thiem, Fransız Gael Monfils ile eşleşti.

10 numaralı seribaşı Monfils de Letonyalı Ernests Gulbis'i 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

- Bencic ve Pliskova'dan erken veda

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile 6 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic, turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Pliskova, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'ya 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup olurken, Bencic ise Estonyalı Anett Kontaveit'e 6-0 ve 6-1'lik setlerle yenilerek elendi.

4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Kazak rakibi Yulia Putintseva'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

Halep, 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.

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