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Avustralya, Dominik'i devirdi

Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, son 16 turu grup maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 82-76 mağlup etti.

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Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur  L Grubu'nda Avustralya, Dominik Cumhuriyeti'ni 82-76 mağlup etti.
 
Avustralya üst üste dördüncü galibiyetini alırken, Dominik Cumhuriyeti ikinci kez mağlup oldu.
 
Salon: Gençlik Olimpik Spor Parkı
 
Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya)
 
Avustralya: Baynes 10, Mills 19, Ingles 2, Dellavedova 6, Landale 13, Bogut 8, Goulding 15, Creek, Kay 7, Sobey 2
 
Dominik Cumhuriyeti: Baez 10, Vargas 16, Rojas 4, Liz 14, Solano 6, Ramon 1, Pena, Roberts 8, Mendoza 12, Montero 5
 
1. Periyot: 24-19
 
Devre: 40-38
 
3. Periyot: 57-52
 
Beş faulle çıkanlar: 24.56 Baynes (Avustralya), 39.11 Solano (Dominik Cumhuriyeti)

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

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