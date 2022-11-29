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Spor

Avustralya ile Danimarka 2. tur için kapışacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile Danimarka, D Grubu'ndaki üçüncü maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak.

AA29 Kasım 2022 Salı 09:30 - Güncelleme:
Avustralya ile Danimarka 2. tur için kapışacak
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Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olan Avustralya, ikinci randevusunda Tunus'u 1-0 yenmeyi başardı.

Turnuvadaki ilk rakibi Tunus ile golsüz berabere kalan Danimarka, ikinci müsabakasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

Son dünya şampiyonu Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.

Avustralya, yarın sahadan galip ayrıldığı takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.

Gruptaki diğer maç Fransa ile Tunus arasında oynanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.

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