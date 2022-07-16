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Spor

Avusturya, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Avusturya, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Norveç'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 00:23 - Güncelleme:
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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) A Grubu'nda İngiltere'nin ardından çeyrek final bileti alan takım Avusturya oldu.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın A Grubu'nda iki karşılaşma oynandı.

Çeyrek finale kalmayı önceden garantileyen İngiltere, gruptaki son maçında Kuzey İrlanda'yı Fran Kirby, Beth Mead, Alessia Russo (2) ve Kelsie Burrows'un kendi kalesine attığı gollerle 5-0 yendi.

Grubun diğer mücadelesinde Avusturya, Norveç'i Nicole Billa'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

A Grubu'nda üçte üç yapan İngiltere 9 puanla lider, Avusturya ise 6 puanla ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı. Norveç'in 3 puanla tamamladığı turnuvaya Kuzey İrlanda puansız veda etti.

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