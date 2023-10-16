Avusturya, Avrupa Şampiyonası biletini kaptı!

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Giovanni De Biasi'nin ekibi Azerbaycan ile Ralf Rangnick'in yönetimindeki Avusturya karşı karşıya geldi.

Tefik Bayramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Avusturya 1-0 kazanırken galibiyet golünü 48. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Avusturya, Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. 16 puana ulaşa Avusturya, en yakın takipçisi İsveç'ten maç fazlası olmasına rağmen İsveç tüm maçlarını kazansa dahi grubu ilk 2'de tamamlamayı garantilemiş oldu. Azerbaycan ise grupta 4 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Azerbaycan evinde İsveç'i ağırlarken, Avusturya deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.