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Spor

Avusturya, Hırvatistan deplasmanında 3 golle kazandı

Avusturya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda konuk olduğu Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

4 Haziran 2022 Cumartesi 00:51 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan, sahasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Gradski vrt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avusturya 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Marko Arnautovic, 54. dakikada Michael Gregoritsch ve 57. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.

Avusturya Milli Takımı'nın başında ilk maçına çıkan Ralf Rangnick, bu sonuçla ilk maçında ilk galibiyetini elde etti.

Bu skorun ardından Avusturya, 1. Grup'ta 3 puana yükseldi. Hırvatistan ise gruba puansız başladı.

Grubun bir sonraki haftasında Hırvatistan, Fransa ile karşılaşacak. Avusturya, Danimarka ile kozlarını paylaşacak.

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